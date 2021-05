Meerderheid raad blijft tegen fouilleeracties: "Niet illusie wekken dat je zo geweld voorkomt"

GroenLinks, D66, DENK en BIJ1 dienen een voorstel in om af te zien van de proef met fouilleeracties in Amsterdam. Burgemeester Halsema kwam kritische gemeenteraadsleden vrijdag tegemoet door een paar aanpassingen door te voeren , maar dat gaat de lokale politieke partijen niet ver genoeg.

Maar volgens de vier politieke partijen is preventief fouilleren een "bewezen ineffectief middel". "Ik denk niet dat je de illusie moet wekken dat je met dit middel dat (de geweldsincidenten van afgelopen tijd, red.) zou oplossen. Dat is helemaal niet zo", zegt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. "Je moet het goede doen om het te voorkomen. Ik denk dat het voor een deel in de preventie zit."

"Het levert echt teveel schade op voor etnisch profileren, het kost teveel politie en we zijn niet overtuigd van de resultaten", vult D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig aan. "Dan moeten we het volgens mij niet doen." De Partij voor de Dieren steunt het voorstel en daarmee blijft een meerderheid van de gemeenteraad tegen de veelbesproken proef.

Overigens gaat de Driehoek (burgemeester, politie en justitie) zelf over de proef en is er in principe geen goedkeuring van de gemeenteraad nodig. Wanneer de proef in zou gaan is nog niet bekend, eerder zei Halsema dat er tijdens de zware coronamaatregelen nog niet gefouilleerd zou worden.