Baasje achtergelaten chihuahua Mixie terecht, politie stelt onderzoek in

Het baasje van Mixie, die deze week werd achtergelaten bij een supermarkt aan het Geert Groteplein in Alkmaar, is na een flinke speurtocht gevonden. De vrouw bleek in het ziekenhuis te liggen en had de zorg voor haar chihuahua aan een kennis overgedragen. "De twee zijn vanmiddag met elkaar herenigd", vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het voorval.

Omdat de eigenaresse van Mixie in het ziekenhuis werd opgenomen, logeerde de chihuahua tijdelijk bij een kennis. "Die kennis was het beestje vergeten na het boodschappen doen", verklaart wijkagent Bas Wijnen.

Bewust of ongelukje?

Of de verklaring van de kennis klopt, gaat de politie nu uitzoeken, vertelt woordvoerder Wendy Boudewijn. "Het onderzoek loopt nog omdat we willen uitsluiten dat er iets strafbaars is gebeurd. We gaan aan de hand van camerabeelden kijken of deze kennis het hondje bewust heeft achtergelaten of echt is vergeten."

De eigenaresse, die liever anoniem wil blijven, laat weten dat de hereniging goed is verlopen. "Ik ben vanmiddag ontslagen uit het ziekenhuis en heb Mixie net opgehaald. We zijn nu samen onderweg naar huis en we zijn allebei natuurlijk ontzettend blij dat we weer samen zijn."