Tennisser Siem (90) uit Beverwijk niet te stoppen: "Zo blijf ik soepel"

Siem Schavemaker (90) uit Beverwijk is wars van stilzitten. Om 'fit en soepel te blijven' staat hij al 48 jaar lang - tenminste drie keer per week - op de tennisbaan in Beverwijk. Siem hoopt met zijn verhaal andere ouderen te inspireren om ook in beweging te komen. "Ik gun het iedereen."

NH Nieuws / Dennis Mantz

Siem beweegt zich al sinds 1973 iedere maandag, woensdag en vrijdag over de gravelbanen van de Beverwijkse tennisvereniging BLTC Westerhout. De laatste jaren als enige man tussen de vrouwen. "Mannen van mijn leeftijd zijn er helaas niet te vinden", vertelt hij. "En de dames laten me alle hoeken van de baan zien, dus een beetje steun zou ik dus wel kunnen gebruiken hier." Siem hoopt met zijn verhaal andere ouderen te inspireren om ook in beweging te komen. Fit blijven is volgens hem 'veel meer dan een bruine boterham met rookvlees eten'. Tennist hij niet, dan beweegt hij thuis. Op het fietsapparaat, of anders voor de televisie op de instructies van Olga Commandeur met Nederland in Beweging. "Ik merk dat ik er soepel door blijf. Ik gun dat iedereen, maar dat moet wel lukken natuurlijk." Siem tennist, fietst en gymt voor de televisie:

Siem (90) weet zijn lijf soepel en fit te houden - NH Nieuws

Olga Commandeur, bekend van het populaire tv-programma Nederland in Beweging, vindt het knap wat Siem voor elkaar krijgt op zijn negentigste. Ze markeert de waarde van bewegen. "Mensen die problemen krijgen, en gaan zitten, die kakken in. Dan gebeurt er niks meer met dat lijf", zo vertelt ze. "Maar als je blijft trainen en sporten dan zie je wat dat met de mens doet. Siem is daar een prachtig voorbeeld van. Negentig jaar en dan nog zo actief; geweldig", aldus de Beverwijkse. Spieren Commandeur wil mensen graag laten denken in mogelijkheden. "Kijk wat je wel kunt doen, en niet wat je niet kunt doen. Spieren die je niet meer gebruikt die hollen achteruit. Dus zet ze in beweging en onderhoud je lichaam; heel belangrijk."

