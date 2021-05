Brian Brobbey mist EK Jong Oranje vanwege blessure

Jong Oranje moet het in de knock-outfase van het EK doen zonder Brian Brobbey. De spits van Ajax is geblesseerd geraakt op de training en reist niet af naar Hongarije.

De 19-jarige Brobbey maakte in de groepsfase van het EK zijn debuut voor Jong Oranje. In het laatste groepsduel met Hongarije (6-1 winst) pikte hij een doelpunt mee. Volgend seizoen speelt hij bij RB Leipzig in de Bundesliga.

Bondscoach Erwin van de Looi roept geen vervanger op voor Brobbey, omdat spits Kaj Sierhuis zich al heeft gemeld. Eerder viel ex-Ajacied Noa Lang namelijk uit met een hamstringblessure. Ook Deyovaisio Zeefuik en Ludovit Reis haakten af.

Jong Oranje neemt het in de kwartfinale van het EK op tegen Jong Frankrijk. Die wedstrijd begint maandag om 18.00 uur.