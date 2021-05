Waarvoor zijn deze dikke touwen bij de matrixborden langs de A27?

Officieel heten ze 'boommarterportalen', maar ecoloog Johan de Bijl van Rijkswaterstaat snapt ook wel dat die naam niet echt gaat aanslaan: "Dus kun je het faunabruggen of boombruggen noemen", vertelt hij. Na succes met de constructie op de A12, werden twee van deze bruggen aangelegd bij de verbreding van de A27. "We hebben beelden van de A12 waar boommarters en eekhoorns de geul langs de matrixborden gebruiken om over te steken", vertelt De Bijl.

Juist de boommarter kan als beschermde diersoort dan ook wel een handje gebruiken. Vooral jonge marters zijn driftig op zoek naar eigen leefgebied, waardoor ze de nodige wegen oversteken. Regelmatig vindt Rijkswaterstaat dan ook dode boommarters langs wegen.

Groene schakel

De 'boombruggen' zijn natuurlijk slechts een enkel voorbeeld van de vele faunapassages in 't Gooi. "Vijftien jaar geleden opende we de eerste natuurbrug Zanderij Crailoo, die een provinciale weg, druk spoor en sportvelden overspant", legt boswachter Didderen uit. "Dat is ook meteen de langste natuurbrug van de wereld, 800 meter lang."

Inmiddels telt 't Gooi vijf grote faunapassages en er liggen nog meer plannen klaar. "De natuurbrug Anna's Hoeve is bijna klaar, die wordt eind dit jaar opgeleverd. En we zijn volop plannen aan het maken voor Natuurbrug Westerheide over de provinciale weg tussen Hilversum en Laren. Dat is nog echt een wens." Daarmee zou de 'groene schakel' voltooid zijn en is de lappendeken van natuurgebieden in en rondom 't Gooi weer aan elkaar gebreid.