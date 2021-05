Gemeente weer op weg bouwdoelstelling te halen voor middeldure woningen na eerdere tekorten

In het eerste kwartaal van 2021 is er met de bouw van in totaal 1.694 zelfstandige woningen en 24 onzelfstandige eenheden begonnen. Het merendeel van de woningen, 728, zijn middeldure huurwoningen. Daarmee lijkt de bouw van nieuwe woningen en appartementen weer op peil te komen na de tegenvallende cijfers uit 2020.

Dit kwartaal komen de meeste nieuwe middeldure huurwoningen erbij in Amsterdam Noord en Zuidoost, en met de bouw van sociale huurwoningen wordt dit kwartaal gestart in de Ringzone, Zuidas en Kolenkitbuurt.

De gemiddelde woninggrootte van de nieuwe bouwprojecten is de afgelopen jaren echter wel gedaald: van 78 m2 in 2016 tot 63 m2 in 2019 en 58 m2 in 2020. Ontwikkelaars blijken er de voorkeur aan te geven om kleinere koopwoningen te realiseren. De grootte van de middeldure woningen is de laatste jaren wel gelijk gebleven.

Voor de rest van 2021 staan er nog ongeveer 10.000 woningen op de planning. Aan het eind van het jaar zal duidelijk worden of de gemeente haar ambities voor 2021 dan daadwerkelijk waar heeft kunnen maken.