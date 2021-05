Provincie maakt extra geld vrij voor festivals gericht op jongeren

De provincie verruimt de mogelijkheden voor sponsoring . Met name festivals gericht op jongeren van 13 tot 34 jaar hebben hier profijt van. De provincie wil hiermee het onevenredige leed voor jongeren zo een beetje goedmaken.

De provincie wil met de verruiming meer evenementen eenmalig sponsoren. De overheidsinstantie wil vooral jongeren tegemoetkomen. In het document van de provincie staat dat 'jongeren onevenredig veel lijden onder de coronamaatregelen door het ontbreken van evenementen en daardoor veel minder contacten hebben.' Reden voor de provincie om nu ook festivals aan het sponsorpakket toe te voegen.

Voorwaarden

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar de evenementen aan moeten voldoen. Zo gaat het om publieksevenementen met een focus op cultuur. Voor festivals is sponsoring alleen mogelijk als die gericht zijn op een jonger publiek, 13 tot 34 jaar en die 5 tot 50 duizend bezoekers trekken. Ook sportevenementen van Olympische sporten of georganiseerd samen met sportbonden kunnen aanspraak maken op sponsoring. Hierover zegt de provincie dat sporten goed voor de gezondheid is.

De provincie maakt 350.000 euro vrij voor de ondersteuning van deze evenementen. Daarvan is 100.000 euro gereserveerd voor festivals gericht op jongeren.

De provincie benadrukt dat het niet om subsidie, maar om sponsoring gaat. Daar kunnen ze actief sturen op 'onderhandelbare tegenprestaties'. Voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van publiciteit voor het provinciebeleid, het stimuleren van verduurzaming van het evenement en interactie met de doelgroep van het evenement.

De provincie verwacht met de sponsoring zo'n twintig tot dertig evenementen te kunnen ondersteunen. De financiering geldt alleen voor events tussen 1 juni 2021 en 1 januari 2022. Van tevoren wil de instantie de evenementen screenen. Hiervoor kijken ze naar de reputatie en ervaring van de aangemelde evenementen. De provincie wil waarborgen dat ze met 'betrouwbare partijen in zee gaan'.

Politie capaciteit

De politie gaf vandaag aan dat nieuwe grote evenementen dit jaar voor hen niet meer mogelijk zijn. Door personeelstekort bij de politie is er geen ruimte meer om hun diensten aan evenementen te verbinden die nog niet op de evenementenkalender staan en waar nog geen vergunning voor is.