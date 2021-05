Honderden boze kermisexploitanten gaan vrijdag demonstreren in Hilversum

Zeker vierhonderd boze kermisexploitanten gaan vrijdag demonstreren op het Hilversumse Marktplein. Ze vragen aandacht voor de zorgwekkende situatie waar ze naar eigen zeggen sinds de coronacrisis in zitten: ze kunnen al een jaar niet werken, missen al hun inkomsten en krijgen ook nog eens geen coronasteun. "Er moet gewoon wat gebeuren en daarom gaan we kabaal maken", zegt kermisexploitant Frans Stuy namens de kermisexploitanten.

Het is niet de eerste keer dat de kermisexploitanten met een demonstratie aandacht vragen voor hun situatie. Twee maanden geleden stonden ze al op de Dam en werd er ook op andere plekken gedemonstreerd.

Het protest van komende vrijdag is volgens Stuy misschien wel de belangrijkste. "We staan nu op een moment dat het aantal coronabesmettingen steeds verder afneemt en er weer meer open mag. De terrassen mogen open, zelfs de pretparken en straks ook weer musea. Over kermissen horen we niks en dat maakt ons erg kwaad", vertelt Stuy.

Het steekt de kermisexploitanten dat ze alsmaar niks horen over wanneer ze weer aan de slag mogen. "We hebben totaal geen vooruitzicht", weet Stuy. "En daarnaast vinden we het erg gek dat bijvoorbeeld de pretparken weer open mogen en wij niet. Daar komen veel meer mensen. Waarom zouden wij dan niet veilig weer aan de slag kunnen? Dat klopt gewoon niet. Wij hebben vorig jaar met een proefkermis bewezen dat we veilig kunnen werken, met anderhalve meters afstand enzovoort. Waarom mogen we dan nog steeds niks en andere dingen waar veel meer mensen komen wel?"