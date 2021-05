Buurt vreest toename geluidsoverlast door komst zonnegeluidswal Naarderbos

De zonnegeluidswal - een grote geluidswal met zonnepanelen erop - moet voor bewoners van het Naarderbos hun klachten over geluidsoverlast wegnemen. De bewoners hebben er al jaren last van. Dat hun klachten gegrond zijn, blijkt ook uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Afgelopen najaar bleek dat voor tientallen huizen de zogeheten 'geluidsbelasting' de normen overschrijdt .

De geluidswal komt alleen aan de kant van het Naarderbos te staan. En dat terwijl er ook aan de andere kant van de snelweg mensen wonen die overlast hebben van de snelweg. Ze klagen er ook al jaren over en vrezen dat de problemen aan hun kant van de snelweg straks alleen maar erger worden.

Extra metingen

De bewoners vragen aandacht voor hun zorgen. Wat de lokale PvdA-fractie betreft moet de gemeente daar wat mee doen. De partij oppert dat er metingen moeten komen om te kijken of de bewoners straks echt meer overlast gaan ervaren. Dat is volgens de partij de enige objectieve en betrouwbare manier om het probleem van de bewoners in kaart te brengen.

Zulke metingen zouden gedaan moeten worden voordat de zonnegeluidswal er staat en ook daarna 'zodat ook eventuele toename van de geluidsoverlast objectief aantoonbaar is', aldus de partij.

De PvdA-fractie komt vanavond met een voorstel voor de metingen naar de gemeenteraad. De gemeenteraad van Gooise Meren debatteert deze avond over de komst van de zonnegeluidswal. Naar verwachting maakt de raad een kwart miljoen euro vrij om het plan verder op poten te zetten. Als alle lichten op groen staan, zou de zonnegeluidswal er over twee tot drie jaar kunnen staan.