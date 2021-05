Grote namen aan de start bij Medemblik-regatta

Zo staan wereldkampioenen windsurfen Lilian de Geus en Kiran Badloe op de startlijst. Ook Finn-zeiler Nicholas Heiner uit Enkhuizen doet mee aan de regatta.

"We hebben best veel goede inschrijvingen in vier olympische klassen. Het lijkt erop dat sommige landen het evenement gebruiken als laatste kwalificatiewedstrijd voor Tokio", aldus regatta-directeur Frans Hin tegen de NOS. De Medemblik-regatta was in 2013 voor het laatst onderdeel van de wereldbeker.

Er wordt in Medemblik gevaren in acht van de tien olympische disciplines. Alleen de 470 ontbreekt bij zowel de mannen als vrouwen.