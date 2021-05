Foodtrucks wachten festivalseizoen af: 'stoppen is geen optie'

Foodtrucks kampen sinds het begin van de coronacrisis met behoorlijke tegenslagen. Festivals gaan niet door, sta-vergunningen worden lastig verlengd en de situatie biedt nog geen helder perspectief. "We zullen minder omzet draaien dan de jaren hiervoor, maar we kunnen het overleven. Voorlopig is het goed, maar het moet niet veel langer duren", vertelt Crepe foodtruck-eigenaar Frederic Holaind uit Purmerend.

De foodtruckscene heeft het de afgelopen anderhalf jaar zwaar gehad. De meeste foodtruck-ondernemers zijn afhankelijk van verschillende regelingen en uitkeringen om de truck, de bijbehorende passie voor eten of drinken en zichzelf te onderhouden. Het netwerk van foodtruck-eigenaren zit in hetzelfde schuitje en delen de obstakels en tegenslagen.

"Afgelopen jaar was een grote ramp. Normaal gesproken sta je op grote festivals, zoals Rollende Keukens, Lowlands, Down the Rabbit Hole en Mysteryland.", vertelt Frederic Holaind, mede-eigenaar van foodtruck Crepes-Mobiel.

Verloren zaak

"Ik denk dat het festivalseizoen dit jaar een verloren zaak is. Je hoort nu ook in het nieuws dat de politie gaat handhaven en dat we te graag willen", benadrukt Klaas Schaft, eigenaar van foodtruck Wat De Pot Schaft uit Alkmaar. Andere kijken het festivalseizoen rustig aan en zijn redelijk positief. "De partijen die ik hoog genoeg acht, heb ik aangehouden. Ik hoop dat ze voor mij kiezen, maar er is veel concurrentie", vertelt Tonny Wilbers, eigenaar van Pass the Peas.

"In Nederland zijn er al meer dan 800 foodtrucks: het is altijd al een lastige branche geweest." Ook zijn er foodtruckondernemers die naast de truck een restaurant of ander bedrijf runnen. "Ik heb eigenlijk in coronatijd veel afgebouwd. Ik had meer trucks en vanwege de coronacrisis heb ik een aantal bussen weggedaan", aldus Schaft.

Moeizame alternatieven

Ondanks de mobiliteit van de foodtruck, geven verschillende ondernemers aan dat het niet gemakkelijk is om de truck zomaar ergens te stallen en producten te verkopen. Zo zijn er sta-vergunningen nodig en is er niet altijd sprake van voorzieningen zoals elektriciteit en water.