Amsterdam NL V Econoom en een ontwerper willen meubelindustrie veranderen

Bij Koen en David heeft het geleid tot een bedrijf met super-efficiënte meubelen. Met hun vernieuwende aanpak zijn ze van plan de meubelindustrie te veranderen. Over een paar jaar hopen ze een catalogus te hebben met maatwerk meubels.

Met hun universitaire opleiding waren ze voorbestemd voor het denkwerk. Koen zou als architect grote bouwprojecten kunnen bedenken maar in praktijk beviel dat niet. Het duurt jaren voordat zoiets gebouwd is. Daarom doet hij al een paar jaar interieurprojecten met David.

NH / Pak An Doen

David is opgeleid als econoom en genoot daarnaast van ambachtelijke timmerwerk. Hij merkte dat dit soort timmerwerk veel tijd kostte en daardoor voor veel mensen onbetaalbaar was. Bovendien merkte de vrienden dat heel veel inwoners van de stad moeten woekeren met de ruimte op de vaak krap bemeten bovenetages.

Om de weinige ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken bedachten ze inbouwkasten voor bijvoorbeeld onder de trap. Allemaal maatwerk dat betaalbaar moest worden. Met hun eerste werknemer 'Cindy' gaat dat nu lukken. Voor de kasten heeft Koen op de computer een standaard ontwerp gemaakt dat zich met een druk op de knop aanpast aan de werkelijke omstandigheden.

NH / Pak An Doen

Met een volgende 'klik' wordt Cindy aan het werk gezet die in een uurtje de hele trapkast uitzaagt, waarna Koen en David het alleen nog maar in elkaar hoeven te zetten. Geen 'uurtje-factuurtje' maar een vaste prijs voor een maatkast. "Nauwkeuriger dan de meubelmaker", aldus David. En net zo makkelijk in elkaar te zetten als een gemiddelde IKEA-kast.

NH / Pak An Doen

Voorlopig maakt Cindy alleen trapkasten op maat, maar de ideeën voor andere meubels zitten al in de computer. Worden het bedden of toch thuiswerkplekken? Volgens David is er enorm veel vraag naar betaalbare inbouwmeubels. Reclame maken hoeft niet want de orderportefeuille zit al behoorlijk vol. Uiteindelijk droomt Koen van een eigen catalogus met een scala aan meubels op maat.

NH / Pak An Doen