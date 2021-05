Niet gezonken wrak, maar te veel gewicht aan één kant van kotter werd Lummetje fataal

Hoewel het wrak van het in de Tweede Wereldoorlog gezonken stoomschip Ruth eind 2019 wel de aanleiding was van het zinken van viskotter UK165 (Lummetje), was dat wrak niet de oorzaak. Nadat een visnet bleef haken achter het wrak, probeerde de bemanning de netten los te krijgen. Dat ging mis: door de handelingen kwam er te veel gewicht aan één kant te liggen en kapseisde het schip. De twee Urker vissers overleefden het niet.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die vandaag de resultaten van het onderzoek naar het zinken van de UK165 heeft gepubliceerd. De raad adviseert om bij het goedkeuren van nieuwe viskotters meer aandacht te besteden aan de stabiliteit van de schepen. En dan met name op de momenten dat er meer gewicht aan één kant zit.

In de vroege ochtend van 28 november 2019 kwam de Urker viskotter UK165 in stormachtig weer voor de kust van Texel in de problemen. Er werd om 5.45 uur een noodsignaal verzonden, waarna een zoekactie werd opgezet. Nog diezelfde ochtend werd het schip op de bodem van de Noordzee aangetroffen, maar was er van bemanningsleden geen spoor. Een paar dagen later werden de lichamen van de twee vissers in de stuurhut gevonden.

Scheepswrak

De KNRM vreesde toen al dat het ongeluk door een wrak op de zeebodem was ingeleid. Nu blijkt dat te kloppen: 'Ten minste één van de twee netten bleef haken aan het wrak van het stoomschip Ruth', schrijft de onderzoeksraad in het rapport. Het zorgde alleen niet voor het kapseizen. 'Aan boord werd, conform de vaste procedures, onder andere eerst de bakboord giek een stuk opgezet en werd het bakboord tuig tot aan de giek gehesen. Doel was te voorkomen dat het bakboord visnet in de schroef terecht kwam.'