Sociaal ondernemen, de boer als watermanager en kasten op maat in Pak An Doen (33)

Akkerbouwer Klaas Schenk word vijftig: tijd voor bezinning. Voordat er ook maar één cent verdiend was, moest hij iedere maand 250.000 euro aan de bank betalen aan rente voor de 80 hectare grond die hij als akkerbouwer bewerkte. Het voelde als een 'ratrace' waar hij eigenlijk geen zin meer in had. Het roer ging om en nu heeft hij minder grond, minder zorgen en meer tijd en hij doet ook nog innoverend werk.

