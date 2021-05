Jongeren krijgen vlogles: "Ik vind dat het een echt vak moet worden"

Nederlands, wiskunde en biologie zijn de welbekende vakken, maar op het Compaen VMBO in Zaandam is daar nu ook 'vlogles' bijgekomen. Het project is volgens docent Marcel de Haan nu al een groot succes: "Het is belangrijk dat je de belevingswereld van de leerling ziet."

De leerlingen leren om te gaan met een camera, maar ook hun interviewtechniek wordt bijgeschaafd. Docent Wynoudt Bergmans wordt in de nieuwe vlog aan een vragenvuur onderworpen.



"Waarom wilde u docent worden?", vraagt Marijnne Hoogland zich af. "Dat is per ongeluk gebeurd", vertelt Bergmans. "Ik wilde eerst alleen geschiedenis studeren. Maar toen ging ik stage lopen en dat vond ik heel leuk. Het is dus gewoon per ongeluk gegaan. Sommige dingen gaan per ongeluk."

Brutale vragen

Niet alleen vragen over zijn werk, maar ook privévragen zoals hoe het met zijn vriendin gaat passeren de revue. De meiden zijn niet bang om een vraag te stellen. Zo stelde ze in de vorige vlog aan de directeur de vraag of hij wel eens een 'jonko geklapt' (joint gerookt, red) heeft.





Tekst gaat door onder de reportage.