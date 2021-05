Groot onderzoek naar long covid klachten bij kinderen, veel is nog onduidelijk

GGD Kennemerland, het Spaarne Gasthuis en het Emma Kinderziekenhuis beginnen een een groot onderzoek naar de lange termijn effecten bij kinderen die een coronavirus-infectie hebben opgelopen. Er is nog veel onduidelijk over wat die effecten precies zijn.

De GGD gaat via de teststraten flyers met informatie over het onderzoek aan ouders verspreiden. De vragenlijst is opgesteld door artsen van het Spaarne Gasthuis en het Emma Kinderziekenhuis.

Het gaat om kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en een positieve test achter de rug hebben. De artsen willen ook weten wat het effect is op kinderen die negatief zijn getest maar wel in meer of mindere mate last hebben van de coronamaatregelen. Ze hopen zo een compleet beeld te krijgen. Voorwaarde is wel dat alle kinderen op het moment van aanmelding niet langer dan zeven dagen daarvoor zijn getest.

De studie moet duidelijk maken om hoeveel kinderen het gaat die op de langere termijn met klachten zitten. Maar ook om wat vóór klachten het gaat en wat dan de hulp moet zijn die wordt geboden.

Geen vaccinatie

Het Outbreak Management Team (OMT) constateerde eerder al deze maand in een advies dat onder het grote aantal besmettingen, vooral ook kinderen zitten die niet in het ziekenhuis worden opgenomen en niet in aanmerking komen voor vaccinatie. Het OMT wil daarom ook weten wat de mogelijke effecten zijn van long covid klachten bij deze groep kinderen.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een wetenschappelijk rapport en naar verwachting ergens in september gepresenteerd. Het rapport gaat naar het RIVM en naar medische hulpverleners die zich met het coronavirus bezighouden.