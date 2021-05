Stille tocht voor Eva: 'stilstaan bij wat haar is overkomen'

De familie van Eva Veerman, die vorige week waarschijnlijk door geweld om het leven kwam, wil een stille tocht. Die wens komt nu uit, meldt de lokale krant Nieuw-Volendam vanmorgen. De familie wil met de tocht een signaal afgeven en stilstaan bij het 'zinloze geweld' dat Eva is overkomen. Aanstaande zaterdag vanaf 19.00 uur is het zover.

De wandeling begint bij Het Top waar ze samen met haar vriend, de 34-jarige Jordan M. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Eva, woonde en leidt via een route naar Sportcentrum Atlas. Het sportcentrum was haar tweede thuis. Eva was een fanatiek bodybuilder en was bijna iedere dag met haar vriend in de sportschool te vinden. Ze deed mee aan wedstrijden en werd gezien als een aanstormend talent.

"Bij Atlas willen we de stille tocht op een bijzondere manier afsluiten", vertelt Yannick Léfèbvre van de sportschool tegen de krant. "Mensen die mee willen lopen vragen we om dit via [email protected] kenbaar te maken. Graag aangeven met hoeveel mensen je komt." Vanwege de geldende maatregelen is gevraagd te vertrekken in groepen.