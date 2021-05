De Peiling: Ik hoop EK-wedstrijden met vrienden in de kroeg te kunnen kijken

Misschien ben je er nog niet zo mee bezig, maar het EK voetbal staat toch echt voor de deur. Op 11 juni starten de groepsfases en op 13 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd, tegen Oekraïne in Amsterdam. Minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid denkt dat het nog te vroeg is om de EK-wedstrijden in de kroeg te kijken en roept de mensen op om in elk geval de eerste wedstrijden thuis te kijken, meldt RTL Nieuws.