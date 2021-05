Medewerker fietsenstalling zwaar toegetakeld: "Kan niet meer zelfstandig wonen"

De politie zoekt getuigen van de mishandeling van een 59-jarige medewerker van een fietsenstalling in Purmerend. Het slachtoffer werd op zaterdagochtend 13 februari bewusteloos aangetroffen in het kantoortje van de stalling, vlak bij het treinstation. Hij bleek de avond ervoor met veel geweld te zijn belaagd en toegetakeld.

Politie/Opsporing Verzocht

De man werd zo’n veertien uur later door een andere medewerker van de fietsenstalling aangetroffen in een plas met bloed. Vermoedelijk hebben de daders hem rond 18.45 uur aangevallen en bewusteloos geslagen. In het programma Opsporing Verzocht vertelde de broer van het slachtoffer gisteravond hoe erg hij eraan toe is: "Ze hebben hem zo erg mishandeld dat zijn oogkas is gebroken, zijn neus, zijn kaak en hij heeft een hersenbloeding gehad. Hij kan niet meer lopen en niet meer zelfstanding wonen."

politie Purmerend

Het slachtoffer heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen voor behandeling van de breuken in zijn gezicht. Hij was zeer verward en gedesoriënteerd en kon zich niets meer van de mishandeling herinneren. Het is nog de vraag in hoeverre hij zal herstellen.

Quote "Hij mag niet meer zelfstandig wonen, kan niet meer fietsen en geen auto meer rijden" broer van slachtoffer

"Hoewel er op zo’n plek weinig te halen valt, is het kantoortje doorzocht op waardevolle spullen. Daarbij is er een tas met gereedschap, een jas van het bedrijf en waarschijnlijk de telefoon en portemonnee van het slachtoffer weggenomen", vertelt de politie. Verband met eerdere ruzie Mogelijk houdt een ruzie van twee dagen eerder verband met de mishandeling. Er heeft zich inmiddels een getuige gemeld die zou hebben gezien dat twee mannen ruzie hadden met het slachtoffer bij de fietsenstalling. Op de bewakingscamera’s rond het NOVA-businesspark - dat vlak naast het station ligt - zijn twee personen te zien. Op vrijdagavond 12 februari rond 18.50 uur lopen zij vanaf de fietsenstalling richting de Wielingenstraat.