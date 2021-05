Amsterdam NL V Beeldend kunstenaar Ruud van Empel maakt zijn eigen realiteit

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat beeldend kunstenaar Ruud van Empel, bekend om zijn fotocollages.

Ruud van Empel - Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Ruud van Empel Geboren: Breda, 21 november 1958 Beroep: Beeldend kunstenaar Erelijst: Charlotte Kohlerprijs (1993), H.N. Werkmanprijs (2001), Gemeente Breda Cultuur Oeuvreprijs (2013)

In zijn Amsterdamse atelier haalt Ruud van Empel een grote proefdruk uit een koker en rolt de foto voor ons uit op de grond. Op het eerste gezicht is niet duidelijk waarom deze is afgekeurd. Op de foto is een landschap te zien. Niet een gewoon landschap, maar een collage van cactussen. Ze zijn door Van Empel gefotografeerd en met een fotobewerkingsprogramma hebben ze een plek gekregen in het zorgvuldig gemonteerd landschap. Bij nader inzien bleek een van die cactussen niet scherp. Hij viel uit de toon bij de andere cactussen, dat zien wij nu ook. Zo gaat Van Empel te werk: hij fotografeert objecten, 'knipt ze uit' en geeft ze een plek in zijn digitale werk. Zo doet hij het ook met zijn portretten. Een gezicht bouwt hij op dezelfde wijze op. De ogen, de neus, de oren en het haar, ze zijn afkomstig van verschillende modellen.

Quote "Als ik een echt gezicht heb in een volledige gemonteerde omgeving, dan voelt dat heel onnatuurlijk" ruud van empel, beeldend kunstenaar

"Zodra je ingrijpt in de realiteit gaat er iets wringen. Dus ik moet ook de gezichten monteren. Dan komt het in harmonie. Als ik een echt gezicht heb in een volledige gemonteerde omgeving, dan voelt dat heel onnatuurlijk."

Beeldend kunstenaar Ruud van Empel noemt zich geen fotograaf, maar beeldend kunstenaar, vanwege het fotografiegedeelte. "Hoewel het essentieel is voor mijn werk, is het toch niet het belangrijkste. Ik werk niet als een fotograaf. Fotografie is een tussenstadium voor het eindproduct. Ik ga wel aan de slag met foto's, maar ik vind niet dat ik mezelf mag vergelijken met een gewone fotograaf."

Ruud van Empel aan het werk - NH

Van Empel begon zijn collages in de jaren negentig met knip-en-plakwerk. Hij knipte foto's uit tijdschriften. Later maakte hij de foto's zelf, knipte ze uit en verfijnde de collages in de computer. Maar dat was bewerkelijk en perfect werd het nooit. Met de komst van de digitale fotografie werd alles veel beter. "Ik denk dat ik al die collages kan maken dankzij de digitale fotografie. Omdat het zo snel en zo makkelijk gaat. Ik zou niet meer zonder kunnen", vertelt hij. Daar kwam ook nog eens de computer bij die met allerlei speciale programma's de mogelijkheden schijnbaar grenzeloos maakte. "Het werd zo ook overtuigender als beeld. De illusie werd sterker. Met photoshop kun je alles bewerken, tot in de kleinste details aan toe. Dat ga je automatisch ook doen. Omdat je weet dat het kan."