Overlast nachtelijke heiwerkzaamheden op Pasen lag aan slecht weer

"De oorzaak van de geluidsoverlast was gelegen in de stormachtige weersomstandigheden tijdens de paasdagen, waar het voorgeschreven wettelijk rekenmodel geen rekening mee houdt", aldus de gemeente.

"Hierdoor was er sprake van een ‘meewindconditie’, waarmee het wettelijk rekenmodel geen rekening mee houdt". Ook op de redactie van AT5 en NH Nieuws kwamen tientallen meldingen binnen over de herrie. "Wie heit er nou op Pasen?'", vertelt een meneer. "Ik vond het wel een beetje raar, onaangekondigd voor zover ik weet", zegt een ander. "Ik heb er slecht van geslapen."

Destijds liet de gemeente al weten aan AT5 en NH Nieuws dat er niets onrechtmatigs was gebeurd. De benodigde vergunningen en ontheffingen voor nachtelijke werkzaamheden waren afgegeven. Waarom de werkzaamheden 's nachts moesten plaatsvinden, stelt de gemeente: "De reden dat de (hei)werkzaamheden aaneengesloten en ’s nachts hebben plaatsgevonden, is dat de onderbrekingen van het spoor zo kort mogelijk dienen te zijn."

Niet op de hoogte

Zowel politie als de gemeente was die avond niet op de hoogte van de heiwerkzaamheden. Normaal gesproken wordt 14020- het loket voor burgerzaken- geïnformeerd over nachtelijke werkzaamheden waarvoor een ontheffing is verleend. "Dat dit in dit geval per abuis niet is gebeurd wordt -zoals eerder genoemd- door het college betreurd. In deze specifieke situatie ziet het college echter geen algemene verbeterpunten voor de communicatie inzake verleende vergunningen en ontheffingen."

Over de geluidsoverlast zijn bij de omgevingsdienst 43 meldingen ingediend en circa 150 meldingen bij de stadsdelen Noord en West.