OM eist levenslang tegen Iliass K. voor twee liquidaties en moord op onschuldige Eggermont

Het omvangrijke strafproces tegen de negen vermeende leden van wat het OM "een professionele en strak geleide organisatie" noemt, draait om de moorden op Alex Gillis in Zaandam, die op de onschuldige Stefano Regalo Eggermont, die voor een crimineel werd aangezien omdat hij toevallig in dezelfde soort auto reed, de liquidatie van Massod Amin Hosseini in Osdorp en de liquidatie van Anass El Ajjoudi in de Diamantbuurt.

Het OM is van oordeel dat sprake is van een nietsontziende criminele organisatie. "Verdachten hebben voorpret over de gewelddadige dood van iemand anders. Het geeft een onthutsend beeld van hun verwrongen groepsdenken, en hoe verdachten aankijken tegen hun daden en de waarde van het leven van anderen. De wijze waarop er werd beschikt over leven en dood is huiveringwekkend", aldus de officier van justitie.

Tussen de vier en acht jaar gevangenisstraf

De eisen tegen de overige verdachten bedragen tussen de vier en acht jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Een andere verdachte in het strafproces, Gökhan C., hoorde 25 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. "De geweldsdelicten zijn terug te voeren op een breder onderwereldconflict, dat vanaf 2012 in en rond Amsterdam speelde, en waar liquidaties over en weer plaatsvonden", aldus het OM.

De rechtbank doet op 30 augustus uitspraak.