Bijna halvering van aantal coronabesmettingen in de Noordkop

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is fors gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau 'zeer ernstig' is nog steeds van toepassing.

In de gemeente Hollands Kroon ligt het aantal nieuwe besmettingen het laagst. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 167,2 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 81 personen positief hebben getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 199.

In alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland is het aantal besmettingen flink gedaald. Den Helder telt absoluut gezien nog wel de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 207,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 117 personen positief zijn getest op corona.

Geen overlijdens

Twee inwoners, één uit Schagen en één uit Den Helder, moesten in de afgelopen twee weken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een coronabesmetting. Net als in de vorige periode is er niemand uit de Noordkop aan de gevolgen van het virus overleden.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: