Pro-Palestinaleuzen in Haarlem Oost: "Dit is niet leuk natuurlijk"

Ebbeling heeft al 23 jaar een winkel aan het plein in Haarlem Oost en niet eerder maakte hij dit soort bekladdingen mee. "We hebben wel eens graffiti gehad, maar niet echt activistische teksten." Hij vindt het wel vervelend. "Dat dit soort extremisten hier rondlopen, is niet in de haak."

Ook Ren Bos, eigenaar van een drankhandel en tevens voorzitter van de winkeliersvereniging, baalt ervan. "Ik begrijp heel goed dat als je het ergens niet mee eens bent, dat je dan protesteert. Maar laat het niet ten koste gaan van de eigendommen van iemand anders."