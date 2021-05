Streep door plannen 'pretpark' parkeerterrein naast AZ-stadion

Initiatiefnemer René Duursma van de Duursma Groep uit Hippolytushoef had de aanvraag ingediend, en wilde met zijn plannen een 'veilige kermis' organiseren met zo'n zestig attracties. "Dit is een heel groot terrein dat ook afgesloten wordt met toegangspoortjes. Er komen looplijnen en er wordt ook een maximum aan het aantal bezoekers gesteld", vertelde hij eerder tegen NH Nieuws.

Naast dat er nog altijd een landelijk verbod op kermissen geldt, bleken er bij de aanvraag een aantal documenten te ontbreken.

Bezwaar

Volgens de gemeente was het daarom niet mogelijk de aanvraag in behandeling te nemen. Duursma ging daartegen in bezwaar. Maar dat heeft volgens burgemeester Roemer weinig zin: "Er kan altijd bezwaar worden ingediend, maar het [evenement - red.] komt er niet. Dan had hij het maar goed moeten regelen."

De initiatiefnemer mikt nu op een nieuwe locatie en nieuwe data, namelijk het Park van Luna in Heerhugowaard, van 2 tot en met 9 juli.