Handbal: ook Lisa Vlug van VZV naar Füchse Berlin

"Ik hoop dat ik me bij Berlijn goed verder kan ontwikkelen, zowel als handbalster als persoon. Ik ga de meiden natuurlijk missen, maar ook zeker alle betrokkenen van de club. VZV is een club waar ik me heel erg heb thuisgevoeld", laat Vlug weten.

Vanaf 2014 speelde de handbalster bij VZV en ze speelde in totaal drie jaar in het eerste damesteam.