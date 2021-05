Daling in coronacijfers en ziekenhuisopnames zet door, één Alkmaarder overleden

De dalende coronacijfers zetten door: bij het RIVM zijn er in de regio 325 nieuwe besmettingen geregistreerd. In Alkmaar zijn de aantallen nog altijd het hoogst. Eén inwoner moest in het ziekenhuis worden opgenomen en één Alkmaarder is aan de gevolgen van het virus overleden.

In alle zeven gemeenten werden er minder besmettingen geregistreerd dan vorige week . Van 18 tot en met 24 mei kregen in Alkmaar 141 inwoners een positieve testuitslag terug, een daling van 25.

Stabielere cijfers

Ook in Heerhugowaard is de dalende trend goed zichtbaar. Daar werden 93 nieuwe besmettingen geregistreerd, 38 minder dan vorige week. De gemeente Langedijk telt 24 positief getesten, dat is minder dan de helft vergeleken met vorige week toen er nog 53 nieuwe besmettingen werden geteld.

In Bergen werden er in de afgelopen week 30 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat cijfer is bijna gelijk aan vorige week. De gemeente Castricum meldt dat 27 inwoners positief zijn getest op het virus. Heiloo komt er opnieuw het beste uit met slechts tien nieuwe besmettingen.

In de rest van de regio zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames en overledenen gemeld.