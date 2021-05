Dorpsraad teleurgesteld over 'lapmiddelen' Tata Steel, en de gedeputeerde snapt dat

Gedeputeerde Jeroen Olthof van leefbaarheid, gezondheid en milieu is voorzichtig optimistisch over de maatregelen die Tata Steel versneld belooft te nemen om de stof- en stankoverlast in de omgeving te verminderen. "Het is een goede stap, maar we zijn nog niet klaar."

"Dit zijn concrete getallen, waar we Tata Steel op kunnen aanspreken", reageert Olthof. "Het zou een geweldige bijdrage zijn, dus we volgen de ontwikkelingen met kritische belangstelling. Het lastige is alleen: de maatregelen zijn niet wettelijk afdwingbaar."

Onrealistische doelen

Over de vermindering van de stankoverlast met 85 procent en een afname van de stofoverlast met 65 procent, zegt Dellevoet van de Dorpsraad: "Ik vind het heel knap dat ze dat durven te beweren en het ook nog binnen een paar jaar zeggen te realiseren, terwijl het hiervoor niet mogelijk was. Wij denken dat dit totaal onrealistische doelen zijn", zegt hij. "Ze hebben het nooit eerder gekund. Al decennia heeft men ons van alles beloofd. Het is nooit uitgekomen en dus dit ook niet."

Dat de kooksfabriek 2 niet wordt gesloten, betreurt Dellevoet: "Deze fabriek is al 34 jaar over zijn houdbaarheidsdatum heen. Alles wat ze ook nu weer aankondigen, zijn lapmiddelen", zegt hij. Olthof is voorzichtiger, maar zegt de zorgen goed te begrijpen.

Dellevoet wijst op de gezondheidsrisico's. "In Nederland moeten kolencentrales dicht en deze fabriek blijft open, terwijl de gezondheid van de mensen bedreigd wordt. Het is schandalig. We blijven met de fabriek in gesprek, maar focussen echt op sluiting van hoogoven 6 en kooksfabriek 2."