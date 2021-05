Gemeente stelt studieplekken beschikbaar, maar jongeren blijven weg

Na gesprekken met jongeren besloot de gemeente Koggenland om studieplekken beschikbaar te stellen in het sportcafé in De Goorn. Sinds vorige week zijn er tien plekken in gebruik, maar vooralsnog loopt het allesbehalve storm. Vorige week kwamen er in totaal twee scholieren en voor deze week zijn er nog geen aanmeldingen.

Vooralsnog zijn er pas twee scholieren komen opdagen. Esther Koning, communicatieadviseur bij de gemeente, vindt het lastig te zeggen waarom jongeren zo weinig gebruik maken van de studieplekken. "Een reden zou kunnen zijn dat het onderwijs weer langzaam opengaat of wij moeten deze mogelijkheid beter onder de aandacht zien te krijgen", vertelt Koning. "De komende week zullen we bekijken waar het aan ligt."

