Chihuahua achtergelaten bij supermarkt, politie zoekt naar eigenaar

Een achtergelaten chihuahua heeft in Alkmaar voor flink wat commotie gezorgd. Medewerkers van de Albert Heijn aan het Geert Groteplein merkten gisteravond op dat het hondje 's avonds laat nog steeds op zijn baasje aan het wachten was. Daarop besloten ze de politie in te schakelen. Omdat de dierenambulance het dier pas de volgende ochtend kon komen ophalen, namen de agenten het hondje mee naar het bureau. De politie is op zoek naar de eigenaar.

De chihuahua, een reu, heeft een nachtje op het politiebureau doorgebracht en werd vandaag meegenomen door de dierenambulance. Hij is tijdelijk ondergebracht bij een opvang in Purmerend, vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming.

Het gaat naar omstandigheden goed met het hondje. "Hij is gezond en erg sociaal, dus hij moet een baasje hebben."

Of het dier bewust is achtergelaten, is niet bekend. "We weten helaas niet wat het verhaal erachter is. We hopen dat de eigenaar zich snel meldt."

Veertien dagen bewaring

Voorlopig valt het hondje onder de hoede van de dierenbescherming. Hij is niet gechipt, wat de zoektocht naar het baasje lastig maakt. Als de eigenaar zich na veertien dagen nog steeds niet heeft gemeld, wordt er gezocht naar een nieuw baasje. "Na veertien dagen bewaring zoals we dat noemen, vervalt het eigendom van het dier. De wettelijke overdracht gaat dan naar de dierenbescherming."

Meldingen van achtergelaten dieren komen volgens Solis gelukkig niet vaak voor. "We krijgen eigenlijk heel weinig van deze meldingen binnen, maar elke keer is er één te veel."

Via sociale media probeert de politie het baasje van het hondje op te sporen. De eigenaar of mensen die het hondje herkennen, worden verzocht contact op te nemen met de politie via het nummer: 0900-8844.