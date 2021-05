Man die in volle trein een vrouw verkrachtte moet twee jaar de gevangenis in

Een 45-jarige man moet twee jaar de gevangenis in voor het verkrachten van een vrouw, vorig jaar in de trein tussen Den Helder en Anna Paulowna. Dat gebeurde op klaarlichte dag en in het bijzijn van andere reizigers. Zijn slachtoffer heeft nog altijd moeite met het verwerken van de gebeurtenis, zo bleek vandaag in de rechtbank.