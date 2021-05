Twee gewonden bij steekpartij in woonwijk Zaandam, verdachte op de vlucht

Bij een steekpartij aan de Veldvliegerweg in Zaandam zijn vanmiddag twee slachtoffers gevallen. Een van hen is in de rug gestoken, de ander in een arm. Er is nog geen verdachte aangehouden, maar de politie heeft wel een signalement vrijgegeven.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of de slachtoffers in een woning of op straat zijn neergestoken.

Wel is op foto's te zien dat agenten een woning in de straat betreden. Het gaat om een tussenwoning van Leviaan, een organisatie die mensen met psychische problemen begeleidt. Leviaan heeft meerdere eengezinswoningen in de buurt in gebruik, laten buurtbewoners aan onze verslaggever ter plaatse weten.

Een buurtbewoner die liever anoniem blijft, zegt de verdachte van gezicht te kennen. Hij zou zich geregeld schreeuwend op straat begeven en verward gedrag vertonen.