Tata Steel belooft stank- en stofoverlast versneld aan te pakken

Naast de maatregelen de komende twee jaar neemt Tata naar verwachting in 2025 de zogeheten DeNOx-installatie in de pelletfabriek in gebruik. Daarmee kan de uitstoot van fijnstof, zware metalen en stikstofoxiden verder verminderd wordt.

De maatregelen volgen uit de uitwerking en berekening van de zogeheten 'Roadmap +'. Daarin meldde het concern eind vorig jaar 300 miljoen euro te besteden aan het milieuvriendelijker maken van de staalproductie.

Hart- en longklachten

Er is al lange tijd kritiek op de uitstoot van Tata Steel. Uit een RIVM-rapport van juni 2019 is gebleken dat de emissies schadelijke stoffen bevatten zoals lood, vanadium, zink en mangaan. Deze zijn schadelijk voor met name de gezondheid van opgroeiende kinderen. Een ander RIVM-rapport dat recent verscheen, toont aan dat er in de omgeving van de Tata Steel-fabriek vaker hart- en longklachten voorkomen dan in vergelijkbare geïndustrialiseerde gebieden

Deze resultaten en bewonersbijeenkomsten in het naast het terrein van Tata Steel gelegen Wijk aan Zee leiden tot de 'Roadmap 2030', het uitgangspunt van de maatregelen die de fabriek nu dus versneld gaat uitvoeren. De maatregelen volgen een week na de aangifte van 1.100 omwonenden tegen de directie en ex-directie van het bedrijf. De klagers hebben advocaat Bénédicte Ficq in de arm genomen. De officier van justitie gaat onderzoeken of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek komt tegen de leiding.

Kooksfabriek

In het pakket van versnelde maatregelen wordt niet gesproken over sluiting van kooksfabriek 2. Deze installatie zou volgens omwonenden de bron zijn van de grootste milieuproblemen. De Stichting FriusseWind.Nu en de Dorpsraad eisen al langer sluiting van deze fabriek, een evident onderdeel in de staalproductie.