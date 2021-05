Hilversum bekeek via nepaccounts wat bewoners op social media uitspookten

Dat gemeenten meekijken naar wat bewoners op social media uitspoken, is niet uniek. Uit onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool en de Universiteit Groningen blijkt dat één op de zes gemeenten meekijkt met burgers op sites als Facebook en Twitter. Hilversum blijkt daar dus een van, zo geeft wethouder Wolthers toe na vragen van de lokale GroenLinks-fractie.

Opsporen van fraude en ongeregeldheden

Hilversum gebruikte de nepaccounts op social media om mensen te controleren als er concrete fraudegevallen zijn. Volgens de wethouder was er geen sprake van zoekacties zonder aanleiding en werd er alleen gekeken naar 'openbare informatie'. Hilversum stuurde geen vriendschapsverzoeken om verder mee te kunnen kijken. Ook werd er niet onder een valse naam meegekeken in besloten Facebook-groepen.

Hilversum keek ook actief mee naar burgers op sociale media rondom de avondklokrellen van begin dit jaar. Toen er signalen waren dat groepen jongeren uit waren op rellen op en rond het Marktplein, keek Hilversum actief mee om te kijken wat er speelde. Dat laatste gebeurde na overleg met de politie en niet anoniem.

Sociale recherche kijkt nog wel mee

Hilversum zegt nu zelf gestopt te zijn met het meekijken op social media, omdat niet helemaal duidelijk is wat er wettelijk wel en niet mag.

De sociale recherche, die voor de gemeente bijstandsfraude opspoort, kijkt nog wel mee. Zo wordt er onder meer gekeken of mensen in de bijstand niet stiekem zwart bijverdienen. Er wordt, als daar een concrete aanleiding toe is, meegekeken op websites als Marktplaats.