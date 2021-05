Zandvoorts tafereel in Broek in Waterland: "Oog in oog met ree"

Zandvoorters kijken niet meer van op, maar in Broek in Waterland is het een uitzonderlijk tafereel. Toen Melvin Herbschleb in zijn woning aan het Kerkplein vanochtend een rolgordijn omhoog deed, stond hij oog in oog met een reebok. "Het leek wel een gazelle."

"Hij stond in de achtertuin tussen twee tuinstoelen", vertelt Herbschleb aan NH Nieuws. "Ernstig op zoek naar een vluchtweg." Als de Broeker naar beneden loopt en daar de gordijnen openslaat, blijkt het dier 'nog dichter bij de achterdeur' te staan. "Uiteindelijk is 'ie via de zijkant van het huis weggelopen, en in de voortuin kwam hij achter het hek te staan."

Herbschleb vertelt hoe de ree een aanloop nam en als 'een gazelle' over het hek sprong. "Hij vluchtte richting de kerk, en ik denk dat hij via het bruggetje is verdergelopen, maar ik heb geen idee waar 'ie nu is."

In Zandvoort trekken herten en reeën regelmatig vanuit de bebouwde kom in. Dat is niet zonder gevaar, al gebeurt het zo vaak dat Zandvoorters het inmiddels de normaalste zaak van de wereld vinden. In Broek in Waterland wordt vrijwel nooit een hert gespot, zo bleek toen Herbschleb foto's van de ree deelde in de 'Broeker app'.

'Steeds meer'

Toch is de kans groot dat het niet bij deze ene reebok blijft, zo blijkt uit belletje met Faunabeheer. "Er komen er steeds meer", verwoordt de Broeker de kern van dat gesprek. "Maar ze doen er niets aan, tenzij 'ie ineens op de provinciale weg loopt. Ze hebben 'm in kaart, maar laten 'm gewoon gaan."