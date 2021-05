Nederlands laatste baggermolen ook digitaal te bezoeken: "Nieuw hoofdstuk"

Bezoekers van het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik kunnen vanaf volgende maand niet alleen fysiek, maar ook digitaal De Vooruit bezoeken. Door middel van een 360 graden virtual reality-tour is het mogelijk om Nederlands laatste kolengestookte emmerbaggermolen van dichtbij te bekijken en wordt er meer verteld over de geschiedenis van het schip. "Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk", laat het museum in Medemblik weten.

De Vooruit werd vorig jaar juni op de kant getakeld voor een grondige renovatie. Vanwege de coronamaatregelen was het voor publiek niet mogelijk om bij het uit het water tillen van het schip aanwezig te zijn. En ook nu Nederlands laatste kolengestookte emmerbaggermolen weer in het water ligt blijft het lastig voor bezoekers om het schip van dichtbij te bekijken.

Daarom heeft het museum besloten om een virtuele tour in De Vooruit te maken. Met behulp van een speciale coronasubsidie van de Samenwerkende Maritieme Fondsen is het mogelijk geworden voor bezoekers om De Vooruit digitaal te bezoeken en ook binnen in het schip te komen.

De tour bestaat uit vier onderdelen. Deze zijn te vinden op de website van het Nederlands Stoommachinemuseum. Naast de presentaties is er een speciale tour voor kinderen gemaakt, waarin zij allerlei opdrachten kunnen maken. En er is een apart onderdeel van de virtuele tour, die bedoeld is voor vrijwilligers van het museum of voor mensen die dat willen worden. In deze video wordt uitgelegd hoe De Vooruit bediend kan worden.

"Maar niets is leuker dan het museum in het 'echt' te bezoeken en de machines met eigen ogen in werking te zien", aldus het museum. "Vanaf 9 juni is het zover en mogen de musea hun deuren weer openen."

Jarenlange renovaties

De Vooruit werd na een halve eeuw baggeren in 1991 uit de vaart gehaald, waarna het in 2005 in handen kwam van het museum in Medemblik. Sindsdien is een team van vrijwilligers en professionals bezig geweest om de baggermolen volledig te restaureren en weer aan de praat te krijgen. Vier jaar later kon de ketel opnieuw onder stoom worden gebracht en was de Vooruit één van de grootste attracties van het museum.