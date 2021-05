'Dilan Yesilgöz (VVD) wordt nieuwe staatssecretaris Economische Zaken'

VVD-Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz is door de partij naar voren geschoven als nieuwe staatssectretaris van Economische Zaken. Samen met demissionair minister Stef Blok neemt de politica de taken over van demissionair minister Bas van 't Wout, die door een burn-out minstens drie maanden zijn werk neerlegt.

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf.

Omdat de portefeuille van Van 't Wout groot is, zijn de taken verdeeld. Yesilgöz zal zich bezighouden met Klimaat en Energie terwijl Stef Blok, de huidige demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk wordt voor onder andere het economisch beleid. Blok stapt dus over naar het ministerie van Economische Zaken. D66'er Sigrid Kaag neemt zijn oude functie over bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vijfde plek

In 2017 werd Dilan Yesilgöz gekozen om namens de VVD de Tweede Kamer in te gaan. Daarvoor zat ze in de gemeenteraad van Amsterdam. Ook stond Yesilgöz op de vijfde plek van de VVD-kandidatenlijst bij de vorige verkiezingen.