Nieuwe Mediaraad trekt geld uit voor eerste drie journalistieke projecten

AAN! wil de subsidie gebruiken om samen met NH Nieuws het project Nieuwsplein Keizer Karel op te zetten. Het is een initiatief om inwoners van de wijk zelf als burgerjournalisten de verhalen te laten maken die spelen in hun buurt. Voor het Keizer Karelpark is onder meer gekozen vanwege de bouwprojecten en de verbreding van de A9. Later moeten ook andere wijken aan de beurt komen.

Voorzitter Peter de Groot van AAN! is blij met de steun: "De Mediaraad heeft aangegeven de vernieuwende aanpak van AAN! voor dit project te herkennen. Daar zijn we trots op en het stimuleert ons dat te laten zien."

Debat & podcast

Behalve steun voor AAN! krijgt ook RTV Amstelveen een bijdrage voor het tv-debatprogramma '1Amstelveen'. Journalist Naomi Heidinga krijgt een bedrag om een podcastserie te maken over de woningnood in Amstelveen.

In totaal heeft de Mediaraad zes aanvragen ontvangen, waarvan er dus uiteindelijk drie zijn gehonoreerd. Volgens het fonds hebben de drie projecten elk 'een sterke journalistieke insteek, maar zijn zeer verschillend als het om de inhoud gaat.'