'Dakloze' Weesper geitenhouder krijgt nieuwe plek, maar geiten mogen niet mee

Het heeft er alle schijn van dat Weesper geitenhouder Chiel Pronk, die door een 'geitenstop' nergens terecht kan met zijn 95 melkgeiten, definitief afscheid moet gaan nemen van zijn geiten. De provincie wil hem best helpen aan een ander onderkomen, maar dat de geiten mee kunnen is uitgesloten, zo blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van het CDA en de SP over de al maanden slepende kwestie.

Omdat het nog even duurt voordat alles rondkomt, verblijft Chiel samen met zijn geiten op een stuk grond aan de Keverdijk in Weesp. Dat zou voor een paar weken zijn, maar duurt nu dus al een paar jaar. De situatie lijkt uitzichtloos.

Het voornaamste probleem is dat de provincie in de tussentijd voor heel Noord-Holland een 'geitenstop' heeft doorgevoerd, omdat na onderzoek bleek dat omwonenden in een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben. Een nieuwe geitenhouderij starten of er eentje verhuizen kan daardoor niet, waardoor de verhuizing van Chiel en zijn geiten ook niet door kan gaan.

Geen beloftes gedaan

Zowel de Weesper als de provinciale politiek vinden dat er een oplossing moet komen voor Chiel en zijn geiten. Ze stellen dat Chiel en zijn ouders de provincie hebben geholpen door mee te doen aan de kavelruil, maar dat hij daar door de geitenstop nu zelf de dupe van dreigt te worden. "De spelregels zijn veranderd tijdens de wedstrijd", stellen ze.

Gedeputeerde Staten weerspreekt dat nu en stelt dat er in de deal van de kavelruil nooit een belofte is gedaan over de vestiging van een geitenhouderij op zowel de Keverdijk als de Lange Muiderweg. Dat komt onder meer omdat voor het houden van de geiten op een locatie een vergunning nodig is en die geeft de provincie niet af, maar de gemeente. "Ook om die reden kunnen wij nooit een toezegging doen over een activiteit op een locatie. Een kavelruil gaat over ruiling van grond en niet over activiteiten", volgens Gedeputeerde Staten.

Ondernemersrisico

Dat de situatie nu zo uitzichtloos is wijt Gedeputeerde Staten aan een ondernemersrisico dat de Weesper geitenhouder bewust is aangegaan. Volgens het provinciebestuur was het op het moment dat Chiel en zijn geiten vertrokken van hun vorige locatie in Flevoland nog onduidelijk of de nieuwe locatie op de Lange Muiderweg wel door zo gaan en hoe lang dat allemaal zou gaan duren.

Bovendien, de regels voor het houden van geiten zijn ondertussen nu eenmaal veranderd, zo stellen ze. Niet alleen voor de Weesper, maar voor alle geitenhouders. Daar komt volgens Gedeputeerde Staten nog eens bij dat de Weesper zelf geen partij is in de kavelruil, maar dat de provincie onderhandelde met zijn ouders.

Tekst gaat verder onder de foto.