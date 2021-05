Wielerclub baalt als een stekker na diefstal: "We hebben kinderen af moeten zeggen"

Voor de zoveelste keer is er ingebroken bij Wielervereniging HSV De Kampioen in Spaarndam. Behalve de vernielde lichtkoepel, zijn er tuinmeubelen in brand gestoken en er zijn vijf racefietsen voor de jeugd gestolen. Het betekent een flinke domper voor de vereniging. "Deze fietsen zijn bedoeld voor nieuwe leden die het een keertje willen proberen. Ik heb voor vanavond al kinderen af moeten zeggen", vertelt Vincent van der Kraan die gaat over jeugdzaken bij de club.

De fietsen hebben hele specifieke maten en het is in deze tijd praktisch onmogelijk om daar aan te komen volgens Vincent. "Alles wat met fietsen te maken heeft, fietsen zelf en ook onderdelen zijn uitverkocht. Het is echt heel lastig om aan deze fietsen te komen." Dat heeft te maken met de populariteit van de sport. Wielrennen is al jaren geleden aan een flinke opmars begonnen en sinds de coronatijd is de sport helemaal populair.

De waarde van de rijwielen ligt bij elkaar rond de vijfendertighonderd euro. Vincent hoopt dat ze onder de verzekering vallen, want geld voor nieuwe is er niet. "Dit is echt problematisch voor de nieuwe aanwas van de club. Die kan normaal gesproken twee keer meetrainen op een fiets van ons, om te kijken hoe ze het vinden. En nu hebben we dus geen fietsen voor deze kinderen."

Hoe het verder moet, zal de komende dagen moeten blijken. Het is al vaker gebeurd dat er werd ingebroken bij de club. "Het pand ligt een beetje achteraf en wij huren het van iemand. We zullen met de eigenaar in gesprek moeten om te kijken wat voor maatregelen er genomen kunnen worden, om te voorkomen dat het weer gebeurt", aldus Vincent.