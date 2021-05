Vandalisme tijdens luilak: jongeren beschadigen auto's met gipspoeder

Tijdens luilak gaan jongeren in de vroege morgen erop uit om legaal kattenkwaad uit te halen. Maar in plaats van het ouderwets eieren gooien, wc-papier in de bomen tot wat meel en bloem op de auto's, werden ook auto's met gipspoeder beklad. Dat leidde tot schade. Bewoners in Wormer klagen over krassen, ruitenwissers die niet meer werken en bij een van de auto's gaat het raam niet meer open of dicht. Eén van de eigenaren doet aangifte van vernieling.

Tijdens luilak, traditioneel op de zaterdag voor Pinksteren, worden bewoners die bekend staan als telaatkomers en langslapers door hun buurtbewoners bespot. Luilakkers kunnen rekenen op het onschuldige belletje trekken, wat lawaai van potten en pannen of wc-papier of eieren tegen het raam. Maar dit jaar leidde het in sommige plekken tot vandalisme.

Zoals in Wormer. Bewoners meldden dat jongeren zaterdagnacht voor overlast zorgden. Op verschillende plekken klagen buurtgenoten op sociale media over overlast, bekladde auto's en harde knallen.

Aangifte

Stanny Dokter-Peyzel gaat zelfs aangifte doen van vernieling. Rond 2.30 uur hoorde ze een aantal jongeren. Nog versuft schonk ze er toen geen aandacht aan. Toen zij de volgende ochtend naar haar werk ging, zat haar auto 'volledig onder de troep'. Niet alleen haar eigen auto zat onder, maar ook die van twee van haar buren. Aan het einde van de Molstraat trof ze een pakje Alabastine aan. "Met water en zeep heb ik mijn auto geprobeerd schoon te maken. Dat lukte aardig." Eenmaal onderweg, bleek dat de ruitenwissers het niet meer deden en ook het raam ging niet meer open en dicht."

Stanny belde de poltiie, die al bekend bleek te zijn met de overlast. Stanny is wel wat gewend van de jeugd vertelt ze, maar volgens haar gaat dit gewoon te ver. "De jeugd moet leuk luilak kunnen vieren, maar ze moeten ook weten dat ze niet te ver kunnen gaan. De jeugd beseft zelf niet eens wat voor schade ze aanrichten." Ze zou het logisch vinden als de daders voor de schade zouden betalen. "Als je vroeger een raam intrapte dan moest je dat vergoeden."

Politie

Erwin Sintenie, woordvoerder van de politie Noord-Holland laat weten dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag twee keer zijn gaan kijken vanwege meldingen voor overlast van jongeren. Twee groepjes jongeren zijn toen aangesproken en een groepje is naar huis gestuurd. Verder waren er niet veel meldingen, zegt Sintenie. Wel is er naast de aangifte van Stanny, ook aangifte gedaan van een afgetrapte spiegel. "Veel aangiftes worden online worden gedaan en daardoor kan het zijn dat er nog een aantal aangiftes in de pijplijn zitten die nog verwerkt moeten worden. Een persoon heeft ook melding gedaan van een voorraam dat onder de eieren zat."

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op het vandalisme van de auto van Stanny. Bewoners uit onder meer de IJsvogelstraat, Sternstraat, Faunastraat, Ventjagersplein, Hollandiastraat en Knollerdammerstraat in Wormer uiten hun ongenoegen over bekladde auto's en delen tips hoe ze de auto weer schoon krijgen.

De woordvoerder van de politie noemde dat het om kleine ongeregeldheden ging in Wormer en Krommenie. Volgens hem worden de overlast en de vernielingen met luilak steeds minder.