Windsurfer gered bij de haven van Wijdenes

Daarop werd het reddingstation van Wijdenes ingeschakeld, die met hun boot De Gooijer richting de windsurfer voer. Bij de windsurfer aangekomen bleek dat zijn zeil gescheurd was en er een breuk in de mast zat. De windsurfer lag al druim drie kwartier in het water, maar is niet onderkoeld geraakt.

De windsurfer werd gisteren vanuit de haven van Wijdenes door een groep surfers gezien, waarbij zij zagen dat hij in de problemen was gekomen. Ze probeerden hem te helpen om terug te keren naar de kant, maar dit bleek voor hen te moeilijk. De stevige wind en golven zorgden er voor, dat de windsurfer steeds verder van de kant af dreef.

