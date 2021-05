'Lijst Peters' stopt ermee, raadslid sluit aan bij VVD

De 'Lijst Peters' houdt op te bestaan. Enig raadslid Willem Peters sluit zich per direct aan bij de Alkmaarse fractie van de VVD. " Het was afgelopen jaar best pittig om alles met alleen maar de fractie-assistent te moeten doen. Dus toen die aangaf dat hij er mee ging stoppen heb ik mezelf wel even achter de oren gekrabd." De VVD-fractie telt nu zeven zetels en is daarmee de grootste partij.

"Wij hoefden er in ieder geval niet heel lang over na te denken", laat VVD-fractievoorzitter John van der Rhee weten. Volgens Van der Rhee staat Peters binnen de VVD-fractie bekend als iemand die snoeihard werkt, staat voor wat hij vindt, maar ook gevoelig is voor argumenten. "Dus heb ik naar zijn stemgedrag gekeken. Dat lag ontzettend dicht bij dat van ons dus dat bleek ook geen belemmering."

Peters wisselde al eerder van fractie binnen de Alkmaarse gemeenteraad. Hij begon als raadslid van OPA, de Onafhankelijke Partij Alkmaar, en stapte in 2015 samen met Ben Bijl uit die fractie om de politieke partij BAS op te richten. BAS wist bij de verkiezingen in 2018 twee zetels te behalen. Maar de samenwerking met Bijl liep in 2020 spaak, waarna Peters in zijn eentje door ging als Lijst Peters.

Beslissing

Een hele reis door het politieke landschap, eentje die hij eigenlijk niet wilde maken: "Daar vraag je niet om. Maar het overkomt je wel, dus moet je een beslissing nemen. Ik ben wel een gekozen volksvertegenwoordiger en dat wil ik waar maken. Ik bereik niets door achterover te leunen. Dat wil ik ook niet. Ik denk dat ik met mijn energie en mijn kennis van dossiers bij kan dragen aan de groei van de Alkmaarse VVD."

In een podcast van mediapartner Alkmaar Centraal doen beide heren uitgebreid hun verhaal.