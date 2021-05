De Peiling: Goedkope huismerken zijn net zo goed als de duurdere A-merken

De Consumentenbond meldt dat het steeds meer loont om in de supermarkt te kiezen voor de huismerkvariant. Gemiddeld zijn huismerken bijna de helft goedkoper dan het A-merk, meldt het AD . Hoe prijsbewust doe jij boodschappen? Ga jij door de knieën voor het huismerk? Of ben je al jaren trouw aan een duurder A-merk? Zit er veel verschil in kwaliteit tussen het huismerk en het A-merk?

Het huismerk is gemiddeld 45 procent goedkoper dan het A-merk, vijf jaar geleden was het verschil nog 24 procent berekende de Consumentenbond. De goedkoopste huismerkproducten liggen in de schappen bij de Lidl. Het prijsverschil tussen budgetmerken bij 'gewone’ en ‘discount’-supermarkten neemt af: Dirk en Vomar hebben Aldi al ingehaald.

Geheime missie

Het onderzoek van de Consumentenbond is altijd een geheime missie. Zo krijgen supermarkten die willen stunten vanwege het onderzoek geen kans. Koopjesjagen is tegenwoordig niet overbodig, boodschappen zijn het afgelopen jaar zo'n 3 tot 4 procent duurder geworden. En dan met name verse producten zoals vlees, vleeswaren, salades en brood. Ook alcohol, diervoeding en snijbloemen zijn in prijs gestegen.

Strijd

De Consumentenbond bekeek 145 producten zoals cola, koffie, melk, rijst en pasta. De budgetvarianten zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat ze niet het eerste alternatief vormen voor A-merken. Dirk en Vomar zijn succesvol de strijd aangegaan met Lidl en Aldi. Het verschil in prijzen met de goedkopere Lidl is nu 10 procent, twee jaar geleden was de Lidl nog 15 procent goedkoper, het jaar daarvoor 21 procent. De duurste supermarkten om te shoppen voor huismerken zijn Poiesz (plus 17 procent) en Spar (14 procent).

Lokale verschillen

Er zijn wel lokale verschillen als het gaat om Jumbo, Hoogvliet en Picnic, zij passen hun prijs aan op de concurrentie. Is er een Hoogvliet vlakbij de Lidl gevestigd, dan zijn de prijzen lager, en is de Spar om de hoed, dan zijn de prijzen hoger.