Verdachte dodelijke steekpartij De Pijp in Amsterdam voorgeleid aan rechter-commissaris

De 29-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij in De Pijp afgelopen vrijdag wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Daar wordt bepaald of de verdachte, die nu in beperking zit en alleen met zijn advocaat mag praten, langer vast moet zitten.

Vrijdagavond werden er rond 23.15 in totaal vijf mensen neergestoken in De Pijp in Amsterdam. De slachtoffers werden afzonderlijk van elkaar in de Ferdinand Bolstraat en omgeving neergestoken. Een 64-jarige Amsterdammer overleefde de steekpartij niet. De andere vier gewonden zijn inmiddels buiten levensgevaar.

De politie kon de 29-jarige verdachte uit Amstelveen na de steekpartij aanhouden. Zijn gedrag wordt door verschillende getuigen als verward beschreven. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een terroristisch motief. Naast enkele verkeersdelicten, is de verdachte niet bekend bij de politie.

Buurt geschrokken

De buurt is erg geschrokken van het incident. "Ik zag dat er iemand gereanimeerd werd in de straat. Allerlei politie en ambulances. Het was heel heftig om te zien", vertelde een buurtbewoner eerder. "Als dit onschuldige mensen overkomen, dan loop je toch wel anders door de straat."

Op de plek waar de 64-jarige man om het leven kwam zijn veel bloemen neergelegd.