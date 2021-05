Man bijt agent in nek tijdens aanhouding

Bij een aanhouding aan de Carolina MacGillavrylaan in Oost heeft een man aan het eind van de middag een agent in diens nek gebeten. De agent is naar de eerste hulp gebracht.

De politie kwam rond 17.50 uur naar de Carolina MacGillavrylaan vanwege een melding dat iemand daar een tijdelijk huisverbod overtrad. Na het overtreden van dat verbod ontstond er een ruzie in de woning.

Pepperspray

Toen de politie de man wilde aanhouden, verzette die zich. De politie bespoot de man vervolgens met pepperspray. Op het moment dat de situatie onder controle leek, zag de man kans om een van de agenten in diens nek te bijten, tot bloedens toe.



Daarop kwam een groot aantal politiewagens naar de plek van het incident toe om de gewonde collega te ondersteunen. De verdachte is in de boeien geslagen en naar een cellencomplex gebracht. De gewonde agent wordt behandeld in het ziekenhuis.