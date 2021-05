'Lil' Kleine weer op vrije voeten na verhoor'

De Amsterdamse rapper Lil' Kleine is volgens De Telegraaf weer vrijgelaten door de Spaanse politie na verhoor. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht na een incident met zijn vriendin Jaime Vaes op Ibiza. Ze zou 'gewond en bebloed' en met gescheurde kleding naar de lobby van hun hotel zijn gerend, waarna de politie werd gebeld.

Zijn advocaat bevestigt aan Shownieuws dat hij is vrijgelaten. Eerder vandaag zou hij voorgeleid zijn aan de officier van justitie in Ibiza-Stad. Het Spaanse Openbaar Ministerie zou aan RTL Boulevard hebben bevestigd dat de zaak tegen Jorik Scholten, zoals de rapper heet, is geseponeerd.

Hotel

Scholten en Vaes zouden aanwezig zijn geweest bij de opening van hotel Oku in San Antonio. Het management liet eerder aan andere media weten op de hoogte te zijn van een voorval tussen de twee. Zijn vriendin zou aangifte hebben gedaan van mishandeling in de hotelkamer. Naar verluidt zou de hotelkamer zijn vernield.