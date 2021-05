Pitcher Tom de Blok over perfect game: "Heel gaaf, gewoon vet!"

De Noord-Hollandse pitcher is de vierde pitcher in de Nederlandse honkbalgeschiedenis die een perfect game gooit. Na zes inningen spookte het wel door het hoofd van De Blok, maar in de Amsterdamse dug-out bleef het stil. "Er werd niks tegen mij gezegd. Als er iets tegen mij gezegd wordt dan noemen ze dat bij het honkbal jinxen. Als er dan bij de volgende inning iemand een honkslag slaat dan heeft diegene een lastige tijd de komende weken", vertelt De Blok.

Amsterdam Pirates staat na twaalf duels in de Hoofdklasse tweede achter het Rotterdamse Neptunus.