Festivalweekend keert terug; drie dagen feest op ijsbaan De Meent

Het was vorig jaar het eerste en tevens enige festival in Alkmaar en ondanks de coronaregels was het een succes. Het festivalweekend Finally Fiesta keert daarom deze zomer terug. Groter en met minder maatregelen hoopt de organisatie. Ook de locatie is nieuw. Op 6, 7 en 8 augustus is het feest op sportcomplex De Meent.

In shifts van vier uur met 250 bezoekers werd er vorige zomer voor het eerst in lange tijd weer gedanst op het festivalterrein. Het was snikheet, maar dat mocht de pret niet drukken.

Een jaar later is de primeur opnieuw voor het Alkmaarse festival. "Eindelijk weer feest en wat zijn we eraan toe met zijn allen", zegt organisator Jos Mechielsen over de tweede editie van het evenement. Deze keer binnen de muren van ijsbaan De Meent. "Zoals het er nu uitziet wordt het groter en met minder maatregelen."



Drie dagen lang is het feest. Op vrijdag zijn er liveoptredens van artiesten en op zaterdag en zondag draaien er diverse dj’s. Wie dat zijn, wordt de komende weken bekend gemaakt. Met deze geheime line-up begint volgende week wel alvast de kaartverkoop.