Genootschap van Fluisterende Molens maakt podcast: "Ik zie ze opeens overal"

Het Geheim Genootschap van Fluisterende Molens heeft een podcast gemaakt over 21 Noord-Hollandse molens met daarin verhalen over de geschiedenis, de veranderingen, het landschap, de natuur en molenaars. Bij de podcast horen ook routes die de luisteraar kan afleggen tijdens het beluisteren. Presentator Roos Schlikker heeft alle 21 molens bezocht. "Ik was nog nooit in een molen geweest."

"Ik zie nu opeens overal molens", vertelt Roos aan NH Radio. "Ik fiets vrij veel door Noord-Holland en zag wel een molen als hij pas voor mijn neus staat, maar verder viel het mij niet heel erg op." Dat is sinds het maken van de podcast flink veranderd. "Ik begrijp nu veel beter wat ze voor het landschap hebben gemaakt. Het is veel meer dan een leuk dingetje waar toeristen altijd op aanslaan."

De podcast in ontstaan vanuit een campagne om het landschap te vieren. "Het Noord-Hollandse landschap is ongelofelijk interessant", vertelt Roos. "Het is veel ingepolderd, het is heel veel overstroomd, dat zie je allemaal nog terug. De provincie laat de Nederlandse strijd tegen het water zien." Dat water zorgde niet altijd voor ellende. "We hebben ook ontzettend veel aan het water gehad. Het heeft ons ook beschermd tegen oorlog, dan lieten we die polders weer lekker vollopen", legt Roos uit.

Molenaars

Tijdens de opnames van de podcast wist Roos niets over de molen waar zij heen ging. De verhalen die te horen zijn, hoorde ook zij voor het eerst. "Je hoort geregeld mijn verbazing, ik weet echt van allerlei dingen niet hoe ze werken."

"Molenaars zijn mensen met ongelofelijk veel passie. De molenaarsopleiding is ook ongelofelijk ingewikkeld, het is niet een papiertje dat je zomaar haalt", vertelt Roos. "En het is is wel een beetje een vergeten beroepsgroep. Het is wel cultureel erfgoed." Door de molens te laten draaien, blijven ze in stand.

Wonen in een molen

Roos is opgegroeid in Amsterdam-Noord en keek altijd uit op de molen in 't Twiske. "Daar mocht ik eindelijk eens binnenkijken", vertelt ze enthousiast. "Het is een hele erge herrie binnen, als het waait hoor je steeds die wieken en er kraakt veel en alles draait. Het is heel romantisch om in een molen te wonen, maar je moet wel tegen herrie kunnen." Ze is daarom niet van plan meteen in een molen te gaan wonen.

De podcast komt langs 21 molens in Noord-Holland en aan de afleveringen zijn ook fietsroutes gekoppeld die tijdens het beluisteren gevolgd kunnen worden. "Dan kom je dus langs dezelfde molens, als waar ik ben geweest", besluit Roos.